«Солнечные моржи Анапы» проплывут в Новороссийске. Фото: t.me/anapanovosti.

«Моржи» из Анапы проплывут в море с 20-метровой Георгиевской лентой. Патриотический заплыв пройдет в Новороссийске во время акции «Бескозырка-2023».

- Мы принимаем участие при поддержке управления по спорту мэрии Анапы. Заплыв организуем вместе с объединением «Клуб'ОК» из Геленджика и ребятами из Новороссийска. Похожие акции мы проводили в Геленджике и Севастополе. А 9 Мая с этой же лентой прошлись по Анапе, - сообщили капитан команды Вадим Николаев и специалист по связям с общественностью Ольга Влад.

Уточняется, что в Новороссийске «Бескозырка» пройдет в 55-й раз. В этом году город-герой отметит 80-ю годовщину высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю. В программе мероприятия масштабное шествие реконструкция знаменитого боя.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Новороссийске 3 февраля пройдет юбилейная акция «Бескозырка-2023».