В Краснодарском крае экспорт вина за год сократился в 1,7 раз Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае экспорт вина за год сократился в 1,7 раз. В 2022 году поставки составили 296,7 тысячи декалитров. Годом ранее из региона экспортировано 522,9 тысячи декалитров, сообщили «РБК Краснодар» в министерстве сельского хозяйства края.

- За 2022 год экспортировано 296,7 тыс. дал винодельческой продукции (56,7% к аналогичному периоду прошлого года) на 387,7 млн руб. (55,9%), что связано с возникшими с начала года логистическими сложностями и ухудшением политической обстановки, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в 2021 году Краснодарский край экспортировал продукцию на 693,75 млн рублей. Всего в 2022 году вина из региона поставляли восемь предприятий.