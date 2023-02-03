Комсомольский микрорайон Краснодара остался без тепла и горячей воды Фото из архива КП

Комсомольский микрорайон Краснодара временно остался без горячей воды. Специалисты ремонтируют аварийный участок в районе улицы Онежской. Об этом «КП» - Кубань» сообщили в «Краснодартеплоэнерго».

- В ходе планового обхода теплосетей при помощи течеискателя обнаружено слабое место в трубе диаметром 600 мм в районе ул. Онежской. По прогнозу в ближайшие дни ожидается ощутимое похолодание. Чтобы не подвергать жителей риску остаться без тепла в более морозные дни, ремонт участка не стали откладывать на лето, - сообщили в организации.

Специалисты заменят три метра теплосети на новую трубу с современной пенополиуретановой изоляцией. Она сохраняет тепло и работает без утечек более 20 лет. Работы усложнены тем, что труба находится на углублении и в тепловой камере, под дорожным полотном.

Завершить работы на участке планируют к вечеру. На время ремонта все многоэтажки Комсомольского микрорайона отключены от тепла и горячей воды. На участке задействованы четыре единицы техники и десять сотрудников «Краснодартеплоэнерго».