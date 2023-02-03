На Кубани тяжелобольной мужчина не смог попасть на прием к врачу из-за сбоя программы

При записи пациента на прием к врачу произошла техническая ошибка Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Белореченской центральной районной больнице при записи пациента на прием к врачу произошла техническая ошибка. На одно и тоже время были записаны два пациента, один из которых зарегистрировался через Госуслуги.

Другому тяжелобольному пациенту талончик на прием взяла его жена в самой больнице. Женщина вместе со своим 80-летним мужем, который болен онкологией, приехал в больницу в назначенный день. Однако попасть на прием они так и не смогли.

- На эту же дату и время был записан другой человек. Медицинской карты моего мужа в кабинете не было, помощь не оказали, - рассказала “КП”-Кубань” жена пациента.

Пресс-служба краевого Минздрава прокомментировала данную ситуацию “Комсомольской правде”-Кубань”.

- При записи пациента на прием к врачу терапевту произошла техническая ошибка. По этой причине на одно и тоже время были записаны два пациента. С медицинскими регистраторами Белореченской ЦРБ было проведено экстренное совещание по вопросам записи пациентов на прием к врачам-специалистам и впредь недопущения подобных ситуаций, - сообщили в краевом Минздраве.

В Белореченской центральной районной больнице при записи пациента на прием к врачу произошла техническая ошибка. На одно и тоже время были записаны два пациента, один из которых зарегистрировался через Госуслуги. Другому тяжелобольному пациенту талончик на прием взяла его жена в самой больнице. Женщина вместе со своим 80-летним мужем, который болен онкологией, приехал в больницу в назначенный день. Однако попасть на прием они так и не смогли. - На эту же дату и время был записан другой человек. Медицинской карты моего мужа в кабинете не было, помощь не оказали, - рассказала “КП”-Кубань” жена пациента. Пресс-служба краевого Минздрава прокомментировала данную ситуацию “Комсомольской правде”-Кубань”. - При записи пациента на прием к врачу терапевту произошла техническая ошибка. По этой причине на одно и тоже время были записаны два пациента. С медицинскими регистраторами Белореченской ЦРБ было проведено экстренное совещание по вопросам записи пациентов на прием к врачам-специалистам и впредь недопущения подобных ситуаций, - сообщили в краевом Минздраве.