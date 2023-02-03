Сочи и Анапа стали самыми популярными направлениями для отдыха весной

Курорт занял первое место по популярности Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители России уже в феврале начинают задумываться о том, куда полетят на отдых во время весенних праздников. Сервис бронирования отелей и квартир проанализировал все запросы. Выяснилось, что в Сочи планируют полететь 21% туристов. Курорт занял первое место по популярности.

- Второе место занимает Санкт Петербург, а третье - Кисловодск (15% и 5% всех весенних бронирований соответственно), - сообщили в пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в ТОП-10 популярных направлений для отдыха весной вошли Москва, Казань, Калининград, Пятигорск, Анапа, Махачкала и Ялта.