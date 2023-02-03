Прямые авиарейсы из Сочи в Баку запустят с 18 марта

Время вылета с 18 по 28 марта будет меняться Фото: Олег УМАРОВ

Из Сочи в Баку открываются рейсы нового азербайджанского лоукостера. Полеты запустят с 18 марта. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам на авиалайнерах Embraer 190, вместимостью 106 пассажиров.

- Время вылета с 18 по 28 марта будет меняться, - предупредили в пресс-службе сочинского международного аэропорта. - Время прилета первого рейса в Сочи - 9:30, вылет в Баку – 11:10 часов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, с апреля и до конца лета будет действовать фиксированное расписание полетов:

- по вторникам прилет в Сочи 8:30, вылет в Баку 9:50;

- по субботам прилет в Сочи в 7:30, вылет в Баку 9:00.