На поддержку тепличного овощеводства на Кубани выделят 34 млн рублей

Теплицы занимают более 250 гектаров. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае планируют выделить 34 миллиона рублей на поддержку тепличного овощеводства. Теплицы занимают более 250 гектаров. Благодаря этому в 2022 году овощеводы смогли вырастить 115,5 тысячи тонн продукции.

- Чтобы сохранять лидерские позиции среди других регионов, поддерживаем местные сельхозпредприятия. На выделенные деньги будем внедрять современные технологии в тепличные хозяйства. Это позволит выращивать овощи круглогодично и в два раза увеличить урожайность, - заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, теплицы планируют оснастить системами досвечивания. Новое оборудование позволит увеличить уровень доходности более чем на 20%.