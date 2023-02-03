В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение из-за дождя с сильным ветром

В Новороссийске пройдет проливной ливень Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение. В городе ожидаются обильные осадки.

- В течение суток 3 января пройдет сильный дождь, понизится температура воздуха. Также усилятся порывы ветра, - стало известно по данным ГМБ «Новороссийск».

Уточняется, что участникам военно-патриотической акции «Бескозырка» стоит взять с собой дождевики и зонты.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Новороссийске 3 февраля пройдет юбилейная акция «Бескозырка-2023».