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НовостиКарта Кубани3 февраля 2023 7:55

В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение из-за дождя с сильным ветром

Температура воздуха на курорте понизится
Мария ЧАЛАЯ
В Новороссийске пройдет проливной ливень

В Новороссийске пройдет проливной ливень

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение. В городе ожидаются обильные осадки.

- В течение суток 3 января пройдет сильный дождь, понизится температура воздуха. Также усилятся порывы ветра, - стало известно по данным ГМБ «Новороссийск».

Уточняется, что участникам военно-патриотической акции «Бескозырка» стоит взять с собой дождевики и зонты.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Новороссийске 3 февраля пройдет юбилейная акция «Бескозырка-2023».