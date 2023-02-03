Профилактическая акция «День здоровья» пройдет в Сочи 4 февраля

Во многих случаях ранняя диагностика дает шанс на полное выздоровление. Фото: администрация региона

В Сочи состоится профилактическая акция «День здоровья». Мероприятие пройдет 4 февраля в рамках недели профилактики онкологических заболеваний.

- Во многих случаях ранняя диагностика дает шанс на полное выздоровление. И профилактика – самый эффективный для этого способ, - заявил главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Андрей Сахаров.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, на курорте будут работать посты здоровья. Все желающие могут проверить зрение, работу сердца, узнать индекс массы тела, измерить давление. Врачи выполнят ряд других обследований. К слову, для пациентов проведут приемы специалисты узкой направленности.

Для участия в профилактической акции необходимо иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.