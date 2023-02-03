В Новороссийске частично перекроют четыре улицы для проведения акции «Бескозырка»

В Новороссийске пройдет акция «Бескозырка» Фото: t.me/nvrskadm

В Новороссийске 3 февраля состоится акция в память о погибших защитниках Малой земли «Бескозырка». Для проведения мероприятия в городе-герое частично перекроют улицы, сообщили в пресс-службе администрации.

Так, с 6:00 до 12:00 ограничено движение для всех водителей по проспекту Ленина на участке от улицы Героев Десантников до улицы Молодежной. Здесь не могут проехать все водители, кроме общественного транспорта.

Для всего транспорта с 12:00 до 21:00 по проспекту Ленина перекроют участок от улицы Снайпера Рубахо до улицы Молодежной, а с 14:00 до 21:00 - участок от улицы Исаева до улицы Куникова.

Схема ограничения движения на участках улиц Фото: t.me/nvrskadm

С 14:00 до 21:00 часов водители не смогут проехать по улице Черняховского на участке от улицы Дзержинского до проспекта Ленина, с 12:00 до 21:00 часов - по улице Героев Десантников на участке от проезда к СОШ №10 до проспекта Ленина. С 06:00 до 21:00 таже перекрыт участок улицы Пионерской от проезда к СОШ №10 до проспекта Ленина.

Для проведения акции в Новороссийске с 14:00 до 21:00 изменится маршрут автобусов, проезжающих из центра города в Южный район и обратно.

Изменение маршрута общественного транспорта Фото: t.me/nvrskadm

- Маршрут из центра города в сторону Южного района проходит по ул. Революции 1905 года - ул. Дзержинского - пр. Дзержинского – далее по маршруту. Маршрут из Южного района в сторону центра города проходит по пр. Дзержинского – ул. Дзержинского – ул. Исаева – далее по маршруту, - сообщили в пресс-службе города-героя.

Сбор участников акции начнется в 18:00 возле памятника «Передний край обороны Малой земли» (Матрос с гранатой). В 18:30 колонна пройдет по проспекту Ленина в сторону Малой земли.

- В это время будет перекрыт не только участок проспекта Ленина от улицы Исаева до улицы Молодежной, но и прилегающие улицы, - уточнили в мэрии.