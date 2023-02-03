Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 8:25

Школу и детский сад построят на улице Краснодонской в Сочи

Строители готовят участок и проводят инженерные изыскания
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На стройплощадке работают 20 единиц техники. Фото: администрация Сочи

На стройплощадке работают 20 единиц техники. Фото: администрация Сочи

На улице Краснодонской Центрального района Сочи построят школу и детский сад. В настоящее время строители подготавливают участок и проводят все необходимые инженерные изыскания. На стройплощадке работают 20 единиц техники. К слову, школа будет рассчитана на 1500 мест, а детсад - на 500.

- В микрорайоне ЗСМ высокая потребность в социальной инфраструктуре. При этом здесь есть большие промышленные площади, которые много лет никак не использовались. Теперь на них появятся так необходимые городу соцобъекты, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, рядом со школой и детсадом расширят автодорогу. В 2023 году администрация Сочи планируют реализовать 38 соцобъектов.