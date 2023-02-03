Прошел региональный этап всероссийской олимпиады по биологии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские школьники поучаствовали в региональном этапе всероссийской олимпиады по биологии. Около 270 учеников из 40 городов и районов края с 9 по 11 классы участвовали в интеллектуальном соревновании.

- Олимпиада состояла из теоретического и практического туров. Задания были разработаны Центральной предметно-методической комиссией. Они ориентированы на школьников, которые углубленно изучают биологию в профильных классах, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что предварительные результаты станут известны 7 февраля. Их разместят в личных кабинетах участников.

Школьники, которые наберут необходимый проходной балл, представят Кубань на заключительном этапе олимпиады с 17 по 23 апреля в Республике Мордовия.