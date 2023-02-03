В Краснодарском крае выявили 117 новых случаев COVID-19 за сутки

Самому младшему пациенту - 11 месяцев, а старшему – 92 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае врачи выявили 117 новых случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Коронавирусом заболели 73 женщины и 44 мужчины. Среди новых пациентов 12 детей.

- Самому младшему пациенту - 11 месяцев, а старшему – 92 года, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Краснодаре зафиксировали 53 новых случая заражения, в Сочи -14, в Новороссийске - 7. По пять новых пациентов - в Тимашевском и Усть-Лабинском районах, по три - в Калининском, Новопокровском и Приморско-Ахтарском районах.

В Абинском, Кущевском, Ленинградском и Мостовском, Северском, Тбилисском и Тихорецком районах края добавилось по два пациента с коронавирусом. По одному - в Армавире, Геленджике, Апшеронском, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Крымском, Курганинском, Павловском и Староминском районах Кубани.