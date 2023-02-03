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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:45

Кубанский маслосырзавод оптимизировал производство по нацпроекту

Предприятие увеличило выработку на 41%
Светлана ОВДЕЙ
Кубанский маслосырзавод оптимизировал производство по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанский маслосырзавод оптимизировал производство по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанский маслосырзавод оптимизировал производство по нацпроекту. Предприятие увеличило выработку на 41% после внедрения бережливых технологий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Полгода на маслосырзаводе оптимизировали производство сливочного масла. Для предприятия подготовили системы планирования, запустили инфоцентр, организовали безопасные рабочие места и схемы распределения полуфабрикатов в камере охлаждения. Так, время протекания процесса снизилось на 31%, запасы в потоке - на 30%, а выработка увеличилась на 41%.

Маслосырзавод в Тбилисском районе ежегодно выпускает около 1,7 тысячи тонн сыров, три тысячи тонн сметаны, более 600 тонн молока и 300 тонн сливочного масла. Последние два года предприятие выпускает в том числе мягкие сыры и несколько новых видов кисломолочной продукции.