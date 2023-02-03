В Сочи водитель BMW сбил 5-летнюю девочку на глазах у матери

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи на улице Волоколамской произошло ДТП с участием ребенка. 41-летний водитель BMW сбил 5-летнюю девочку 2 февраля около 20:00 часов.

- Ребенок переходил проезжую часть дороги из-за припаркованной машины, в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Во время ДТП мать девочки стояла на другой стороне проезжой части. Световозвращающие элементы на одежде ребенка отсутствовали.

В результате ДТП девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.