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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:01

В Сочи водитель BMW сбил 5-летнюю девочку на глазах у матери

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи на улице Волоколамской произошло ДТП с участием ребенка. 41-летний водитель BMW сбил 5-летнюю девочку 2 февраля около 20:00 часов.

- Ребенок переходил проезжую часть дороги из-за припаркованной машины, в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Во время ДТП мать девочки стояла на другой стороне проезжой части. Световозвращающие элементы на одежде ребенка отсутствовали.

В результате ДТП девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.