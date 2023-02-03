В Краснодаре пройдет «Эстафета памяти». Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Огонь памяти передадут из Новороссийска в Краснодар. В краевой столице акция пройдет впервые 12 февраля на площадь Памяти Героев.

- Горящая свеча станет символом увековечения подвига наших предков, отдавших жизнь за свободу Родины. В память о них объявят минуту молчания. Герои России, ветераны боевых действий и локальных конфликтов. Также юнармейцы, воспитанники молодежных военно-патриотических объединений и представители казачьей молодежи возложат цветы к Вечному Огню, - сообщил начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Уточняется, что символичный огонь памяти прибудет из Новороссийска в Краснодар к 12:00. Частицу Вечного Огня передадут воспитанники движения «Пост № 1». Огонь примет Почетный караул города.