Присоединиться к акции «Письмо солдату» может любой желающий житель города Фото: krd.ru

Мэр Краснодара написал письмо солдату. Евгений Наумов присоединился к Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Письмо от главы города направят в зону СВО уже в воскресенье, 5 февраля. Всего из краевого центра участникам боевых действий передали более 10 тысяч обращений со словами поддержки.

Напомним, присоединиться к патриотической акции может любой желающий житель города. Отправить письмо с пожеланиями российским военным можно в муниципальном штабе #МыВместе. Он расположен на первом этаже Общественного-информационного центра Краснодара по улице Красноармейской, 53.

Оставить здесь письмо можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.