Работы завершат во втором квартале 2023 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ключевую подстанцию реконструируют в Гулькевичском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На высоковольтной подстанции 110 кВ «Гулькевичи» установят современный щит постоянного тока. Отмечается, что это поможет быстро находить поломку на электроустановках и уменьшит риски технологических нарушений. Специалисты в том числе заменят аккумуляторную батарею и зарядные устройства в пункте управления.

- Модернизация позволит повысить надежность электроснабжения свыше 55 тысяч потребителей, промышленных предприятий и социальных объектов, - отметил временно и.о. министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Завершить работы на подстанции запланировано во втором квартале 2023 года.