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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:29

Билеты на пригородные электрички в Сочи станут дешевле с 15 февраля

Цена проезда снизится с 58 до 52 рублей за 10 км
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Цены станут дешевле на маршрутах: Адлер-Аэропорт; Адлер-Имеретинский курорт; Адлер-Роза Хутор и Имеретинский курорт-Роза Хутор

Цены станут дешевле на маршрутах: Адлер-Аэропорт; Адлер-Имеретинский курорт; Адлер-Роза Хутор и Имеретинский курорт-Роза Хутор

Фото: Иван ВИСЛОВ

Билеты на пригородные электрички в Сочи станут дешевле с 15 февраля. Данное решение было принято на заседании комиссии Департамента цен и тарифов Администрации Краснодарского края.

- Цены станут дешевле на маршрутах: Адлер-Аэропорт; Адлер-Имеретинский курорт; Адлер-Роза Хутор и Имеретинский курорт-Роза Хутор, - сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, стоимость проезда снизится с 58 до 52 рублей за 10 километров. Например, чтобы доехать из Сочи в Роза-Хутор придется заплатить 395 рублей вместо 425. Стоимость проезда из Сочи в Имеретинский курорт выйдет в 187 рублей вместо 193.