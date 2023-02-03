Воспитателем года Кубани стала Екатерина Красноярова из Северского района

Екатерина Красноярова работает педагогом-дефектологом в детском саду №4 станицы Северской Фото: t.me/kondratyevvi

Екатерина Красноярова из Северского района победила в конкурсе «Воспитатель года Кубани». Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В этом году профессиональный конкурс проходил в Анапе – городе победителя 2022 года. Очный турнир, участниками которого стали 44 педагога, состоялся с 30 января по 3 февраля. Воспитатели провели мероприятия с детьми и поделились с коллегами опытом. А жюри предстояло выбрать 15 лауреатов – участников следующего этапа конкурса.

Пять призеров позже участвовали в «Педагогических дебатах». По их результатам жюри выбрало победителя.

Имя педагога озвучили 3 февраля на церемонии закрытия конкурса в Городском театре. Воспитателем года Кубани стала педагог-дефектолог детского сада №4 станицы Северской Екатерина Красноярова.

- Поздравляю с победой в конкурсе «Воспитатель года Кубани» Екатерину Красноярову из Северского района! В конкурсных заданиях проявила себя как разноплановый, очень творческий человек и грамотный специалист. Увлеченность профессией, поиск новых подходов помогли ей стать первой среди 44 финалистов, - отметил Вениамин Кондратьев. - Желаю вдохновения, новаторских идей и самое главное - удачи!

Теперь Екатерина Красноярова представит Краснодарский край на всероссийском конкурсе в Волгограде.