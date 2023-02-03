Автопробег и акцию памяти «Красная гвоздика» провели в Новороссийске. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Новороссийске прошел автопробег и акция памяти «Красная гвоздика». В городе отмечают 80-летие начала десантной операции под командованием Цезаря Куникова и 55-летний юбилей Всероссийской военно-патриотической акции «Бескозырка».

- Кубанский ДОСААФ провел патриотический автопробег. В нем приняли участие отделения из Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского и Крымского районов. Также поисковых объединений «Кубаньпоиск «Новороссийский центр поисковых работ» и «Вымпел», военно-исторический клуб «Малоземелец», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, в памятный день прошла молодежная акция «Красная гвоздика». Ее провели у памятника «Неизвестному матросу».

В память о подвиге участники акции опустили в море красные гвоздики. Строевым шагом прошли парадные молодежные расчеты.