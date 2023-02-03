На ребенка обрушилась верхняя часть карусели Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

В Адыгее осудят предпринимателя за рухнувшую на 9-летнего мальчика карусель. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Напомним, случай произошел в одном из ТРК Майкопа. В мае 2021 года индивидуальный предприниматель арендовал здесь место и установил игровое оборудование, в том числе аттракцион «Кокосовая пальма». Срок службы карусели истек, но детей продолжали допускать к ней.

В апреле 2022 года для одной семьи посещение аттракциона едва не закончилось трагедией. Верхняя часть конструкции рухнула на 9-летнего мальчика, который в этот момент катался на карусели. Причиной стал разлом одного из удерживающих механизмов.

На предпринимателя, ответственного за аттракционы, завели уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Расследование было завершено в ноябре 2022 года.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором Майкопа обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.