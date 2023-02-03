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НовостиОбщество3 февраля 2023 11:16

В Белореченском районе Кубани обустроят парк

Зона отдыха появится в поселке Новом
Мария ЧАЛАЯ
В Белореченском районе благоустроят парк. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Белореченском районе благоустроят парк. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Белореченском районе Кубани обустроят парк. Его отремонтируют по национальному проекту «Жилье и городская среда». Обновленная зона отдыха появится в поселке Новом.

- Это будет современная и комфортная территория. Она будет предназначена для занятий спортом, игр и отдыха. На территории установят детские игровые и спортивные площадки. Также выполнят дополнительное озеленение и сделают тротуары, - сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Дунаев.

Уточняется, что в сквере появится уличная сцена для проведения массовых мероприятий.