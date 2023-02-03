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НовостиОбщество3 февраля 2023 11:53

Сильные снегопады обещают в Сочи до 4 февраля

На курорте объявлено штормовое предупреждение
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Фото: администрация Сочи

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Фото: администрация Сочи

В Сочи обещают сильные снегопады. Метеорологи объявили на курорте штормовое предупреждение. Снегопад обрушится на город с 19:00 до 22:00 часов 3 февраля. Осадки будут продолжать до середня дня 4 февраля. В горах ожидаются сильный снегопад.

- Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сформированы круглосуточные дежурные смены. Для расчистки федеральных, региональных и муниципальных дорог наготове 139 единиц снегоуборочной техники, - сообщили в пресс-службе администрация Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мэрия ограничила въезд в горный кластер на автомобилях без зимней резины. Данное решение было принято в целях безопасности. Туристам и жителям горнолыжных курортов рекомендуют воспользоваться общественным транспортом.