Активисты Российского движения детей и молодежи встретились с Кубанским союзом молодежи в Новороссийске Фото: t.me/rddm_krasnodar

Активисты Российского движения детей и молодежи встретились с Кубанским союзом молодежи в Новороссийске. Об этом сообщили в региональном отделении «Движения первых».

Участники «Движения первых» предложили провести акцию в память о подвиге отряда майора Цезаря Куникова. Высадка легендарного десанта на Малой земле состоялась 80 лет назад. После этого бойцы противостояли противнику и удерживали плацдарм в течение 225 дней до полного изгнания немецко-фашистких захватчиков.

Предложение ребят из Новороссийска поддержали. Участники соберутся на Малой земле в то время, когда началась высадка десанта, и отдадут дань памяти подвигу отряда Цезаря Куникова.

- Самая первая акция «Бескозырка» 55 лет назад тоже проходила ночью. Ждем всех неравнодушных, всех, кто хочет присоединиться к нам, 4 февраля в 1:40 на Малой земле, - уточнили в региональном отделении «Движения первых».