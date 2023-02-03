Информацию о подготовке Кубани к военному положению назвали ложью

Информация о подготовке властей Кубани к военному положению оказалась фейком Фото: t.me/opershtab23

Оперштаб Кубани опроверг информацию о подготовке в регионе к военному положению. Документ, активно рассылаемый в соцсетях, назвали фейком.

Факсограмму публиковали пользователи telegram-каналов. В ней говорилось о том, что власти Краснодарского края якобы готовятся к введению в регионе военного положения.

- Авторы поста распространяют фейковую информацию. Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани. На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует, - сообщили в краевом оперштабе.

На самом деле в шапке фальшивого документа указан адрес жилого дома. Отмечается, что сама факсограмма содержит грубые ошибки.