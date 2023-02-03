Деньги, недвижимость и здоровье: что чаще всего страхуют жители южных регионов России

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Аналитики Сбера изучили динамику спроса на розничное страхование в регионах Юга России и Северного Кавказа. Самыми востребованными в 2022 году стали полисы защиты средств на картах и счетах, обслуживание ипотеки и добровольное страхование жилья.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Традиционно чаще всего страховые продукты Сбера выбирают жители Краснодарского края. Всего же в 2022 году в офисах Юго-Западного банка оформлено 529 тысяч полисов. Основная часть из них (54%) приходится на программу страхования денежных средств на картах и счетах. Это связано с быстрым ростом эмиссии банковских карт в прошедшем году и, как результат – с высоким спросом на их страхование. Ещё 39% - это ипотечные полисы, 4% — добровольное страхование жилья, 3% — защита от несчастного случая».

Также ежегодно на Юге России и в СКФО в среднем на 10% растёт число владельцев сразу нескольких страховок. Всё чаще после получения ипотеки семьи в онлайне оформляют защиту от бытовых происшествий в доме или квартире. Путешественники стали чаще страховать жильё и оформлять защиту от несчастного случая на время отпуска. Также быстро растет спрос клиентов Сбера на полисы ДМС. Если 2021-м году их преимущественно приобретали для детей до 14 лет, то в 2022-м всё чаще - сразу для всех членов семьи.