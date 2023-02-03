Клиника Екатерининская Сочи приняла миллионного посетителя

Фото предоставлено пресс-службой клиники Екатерининская

Юбилейный миллионный посетитель был зафиксирован 2 февраля. Им стала постоянная посетительница Клиники Екатерининская, которая в этот день обратилась за ультразвуковым исследованием.

− Выбрала клинику «Екатерининская» много лет назад, когда ее еще даже не было в Сочи. Услугами этой сети начала пользовалась в Краснодаре, и с тех пор остались только приятные впечатления. Поэтому когда Клиника Екатерининская появилась в Сочи – у меня не было сомнений, куда обращаться за помощью. Сервис, квалификация врачей, их опыт и доброжелательность, не говоря уже о современном оборудовании – все на высоком уровне, − рассказала Екатерина.

Фото предоставлено пресс-службой клиники Екатерининская

В знак благодарности за оказанное доверие администрация клиники вручила пациентке сертификат на 50 000 рублей на услуги центра.

Почти за пять лет работы Клиника Екатерининская Сочи увеличила количество ежегодных посещений более чем на 150 процентов. Для столь молодого медцентра это очень высокие результаты. Для взрослых и детей здесь представлен весь спектр медицинских услуг − от лабораторной и инструментальной диагностики до хирургического лечения.

− Нам удалось достичь таких высоких показателей посещаемости всего за 4,5 года – в мае Клинике Екатерининская Сочи исполнится 5 лет. Мы строили наш многопрофильный медицинский центр с нуля, чтобы у жителей и гостей нашего курорта была возможность получать медицинскую помощь высокого уровня в любой момент, а не планировать для этого поездки в другой город, - прокомментировала Галина Чернышова, заслуженный врач Кубани, директор ООО «Клиника Екатерининская Сочи». - Статус Сочи вырос за последние 10 лет, и город нуждался в развитии частного рынка в здравоохранении, в мощном и доступном для населения медцентре, который мы и сформировали.

За профессионализм и вклад в развитие здравоохранения города-курорта Сочи благодарность Клинике Екатерининская Сочи выразило Министерство здравоохранения Краснодарского края в лице Евгения Филиппова.