В школьных столовых Краснодара введут 15 новых блюд Фото: пресс-служба городской администрации

В школьных столовых Краснодара введут 15 новых блюд. Всего около 30 вариантов обедов представили для дегустации на заседании межведомственного Совета по вопросам организации питания в муниципальных образовательных учреждениях.

Участники - родители и специалисты Роспотребнадзора – оценивали ассортимент, внешний вид блюд, запах, вкус, себестоимость и интересную подачу продуктов, от которых дети часто отказываются, - рыбы, печени, творога, вкус и себестоимость. По критериям выбраны пятнадцать блюд, которые пополнят школьное меню. Перед этим они пройдут проработку технологами.

- Сейчас наша цель - совершенствовать школьное меню, заменить невостребованные блюда на более привлекательные для детей и сделать так, чтобы все они были не только вкусными, но и полезными, - отметила замглавы города Лилиана Егорова. - Мы и дальше будем стремиться развивать возможности школьной кухни с учетом поступающих предложений и пожеланий.

Сейчас Совет по вопросам организации питания в образовательных учреждениях Краснодара изучает меню в детсадах и школах на время летней оздоровительный кампании. Его также планируют усовершенствовать.