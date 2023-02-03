У памятника Неизвестному матросу в Новороссийске прошла акция «Красная гвоздика»

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова 2 февраля опустили на воды красные гвоздики. Юбилейная, пятнадцатая акция памяти героев-малоземельцев состоялась в Новороссийске. Так ежегодно почитается подвиг морских десантников, высадившихся на Малой земле зимой 1943 года и ценой жизни выполнивших свой долг.

- Я приехала в Новороссийск из Мариуполя. Скажу честно: мне в новинку участие в таких мероприятиях. Впечатления остались самые сильные, - рассказала первокурсница Транспортного колледжа при ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова Юлия Силина.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

К инициаторам акции – ушаковцам – в этот день традиционно присоединяются школьники и студенты, военнослужащие новороссийского гарнизона и юнармейцы, представители общественности и ребята из Новороссийского кадетского казачьего корпуса. «Красная гвоздика» - не единственное мероприятие, которое проводят курсанты Ушаковки, оберегая и сохраняя память о защитниках нашей Родины.

- «Бессмертный полк», субботники на братских могилах, операция «Погибаю, но не сдаюсь» в память о затопленной новороссийской черноморской эскадре, «Каменный календарь». Все эти инициативы поддерживают ушаковцы, в большинстве случаев, вообще, выступают организаторами. Постоянно ведут поисковую работу, устанавливая связь с родственниками героев, похороненных в братской могиле на территории университета, - отметил начальник Центра патриотического воспитания вуза, руководитель клуба «Шхуна ровесников» Иван Сидоров.