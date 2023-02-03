Житель Кубани стал жертвой мошенников и перевел 1,2 млн рублей Фото из архива КП

Житель Кубани перевел телефонным мошенникам 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ОМВД по Каневскому району.

В конце января 40-летнему местному жителю позвонили с неизвестного номера и представились следователем по особо важным делам. Якобы правоохранитель рассказал о том, что кто-то пытается перевести деньги с банковских карт мужчины. Следователь сообщил, что с владельцем карточек свяжется сотрудник Центробанка.

Следующий звонок поступил от женщины, которая посоветовала срочно изменить лицевой счет, чтобы не стать жертвой мошенников.

- Происходить это будет путем частичного погашения, с помощью трансакций. Указывая на адреса банкоматов, где необходимо снять деньги, сумму и счет, куда нужно переводить средства, женщине удалось обмануть каневчанина на 150 тысяч рублей, - сообщили в районном отделе полиции.

После этого мошенница рассказала, что кто-то пытается взять кредит на имя мужчины. Чтобы не стать жертвой «преступников», она посоветовала подать заявку якобы раньше них. Обналичить все деньги вечером в Каневском районе мужчина не смог, поэтому поехал в Краснодар. После этого он перевел мошенникам миллион рублей. Жена мужчины, узнавшая обо всем, отправила мужа писать заявление в полицию

- Следственным отделом ОМВД России по Каневскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведется следствие, - сообщили в районном отделе МВД.