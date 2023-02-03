В Анапе мужчина пытался передать взятку с помощью капель для глаз

Полицейские Анапы пресекли попытку дачи взятки. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе 37-летний приезжий пытался передать взятку с помощью капель для глаз. Он предложил оперативнику 20 тысяч рублей.

- Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Анапе задержали 37-летнего приезжего. Его подозревали в кражи мобильного телефона. Мужчина пытался избежать уголовной ответственности и предложил денежное вознаграждение, которые спрятал во флакон от капель для глаз, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Полицейский предупредил задержанного о последствиях за дачу взятки должностному лицу, но мужчину это не остановило.

Факт дачи взятки задокументировали с помощью аудио и видеофиксации. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

На данный момент мужчина арестован.