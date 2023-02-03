Бывшего преподавателя университета МВД на Кубани посадили за взятки в колонию строгого режима Фото из архива КП

Бывшего преподавателя филиала университета МВД на Кубани посадили за взятки в колонию строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Ставрополя.

Так, начальник кафедры административного права и административной деятельности филиала Краснодарского университета МВД России, полковник полиции руководил преступной группой.

С декабря 2016 года до середины августа 2020 года он координировал действия преступного сообщества, в том числе систематически получал деньги от слушателей факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации. За взятки он обеспечивал хорошие отметки в зачетных книжках. Всего были установлены 63 случая.

При предварительном следствии осужденный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

- Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в высших и профессиональных учебных заведениях на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Ставрополя.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.