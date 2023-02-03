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НовостиОбщество3 февраля 2023 14:06

В Ейском районе Кубани отменили карантин, который вводили из-за вспышки африканской чумы свиней

В комплексе ликвидировали очаг заболевания
Мария ЧАЛАЯ
В Ейском районе отменили карантин

В Ейском районе отменили карантин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ейском районе Кубани отменили карантин, который вводили из-за вспышки африканской чумы свиней. Постановление опубликовали на сайте администрации Краснодарского края.

- Отменить ограничительные мероприятия на территории свиноводческого селекционно-генетического центра ООО «Торговый дом «Ясени», который расположен по адресу: поселок Степной, секция 1-104, контуры 30, 31, 68, 282, - говорится в документе.

Уточняется, что карантин вводили 1 декабря 2022 года.