В Ейском районе отменили карантин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ейском районе Кубани отменили карантин, который вводили из-за вспышки африканской чумы свиней. Постановление опубликовали на сайте администрации Краснодарского края.

- Отменить ограничительные мероприятия на территории свиноводческого селекционно-генетического центра ООО «Торговый дом «Ясени», который расположен по адресу: поселок Степной, секция 1-104, контуры 30, 31, 68, 282, - говорится в документе.

Уточняется, что карантин вводили 1 декабря 2022 года.