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НовостиОбщество3 февраля 2023 14:11

Вениамин Кондратьев посетил учебный центр «Кубань» для казаков–добровольцев

Губернатор осмотрел территорию учебного центра и пообщался с бойцами.
Евгения ХАЛИКОВА
Практические занятия и учебные стрельбы проводят ежедневно. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Практические занятия и учебные стрельбы проводят ежедневно. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев посетил учебный полигон центра «Кубань», где казаки-добровольцы проходят подготовку перед отправкой в зону СВО. Губернатор осмотрел территорию и пообщался с бойцами. Обучением казаков руководят опытные инструкторы. В течении месяца бойцы проходят практические занятия по тактической, разведывательной, огневой, инженерной, военно-медицинской подготовке дисциплинам, а также изучают минно-взрывное дело и учатся управлять беспилотниками.

– В центре созданы условия, практически полностью приближенные к боевым. Только так вы можете быть уверенными в своих силах и четко выполнять поставленные задачи на спецоперации. Хорошая подготовка поможет вам сохранить жизнь и победить. Уверен, как сегодня мы гордимся поколением героев Великой Отечественной войны, будем гордиться вами, – обратился к добровольцам глава региона Вениамин Кондратьев.

Боевые задачи СВО выполняют почти четыре тысячи казаков Кубанского войска. Сейчас на базе первого в России казачьего специального учебного центра «Кубань» проходят обучение порядка 100 человек.

Напомним, что в конце 2022 года филиалы казачьего учебного центра «Кубань» появились в Самарской области и Адыгее.