В Новороссийске пройдет юбилейная военно-патриотическая акция «Бескозырка»

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Новороссийке отмечают 80-летие начала десантной операции под командованием Цезаря Куникова и 55-летний юбилей Всероссийской военно-патриотической акции «Бескозырка». Утром 3 февраля в городе-герое прошел автопробег и провели акцию памяти «Красная гвоздика».

К памятнику «Непокоренным» в поселке Цемдолина возложили венки и цветы. Затем автоколонна к памятнику «Взрыв» в Мысхако, мемориальному комплекса «Малая земля», и площади Героев, где захоронены десантники - Герои Советского Союза и Цезарь Куников.

- Ежегодно в рамках краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова проходит около 100 тысяч мероприятий, в них участвуют более 2 миллионов жителей края. Этот год проходит под знаком 80-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ, - рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Молодежную акцию «Красная гвоздика» провели у памятника «Неизвестному матросу». В память о подвиге малоземельцев участники акции опустили в море алые гвоздики.

Героическая оборона Малой земли продолжалась семь месяцев. Советские войска в течении 225 дней мужественно отражали атаки противника и отстояли плацдарм. Это сыграло важную роль в освобождении Новороссийска и разгрома оккупантов в битве за Кавказ.