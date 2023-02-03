Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 14:44

Студентка из Краснодарского края приняла участие во встрече с Валентиной Матвиенко

Екатерина Вычегжанина победила во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Евгения ХАЛИКОВА
Екатерина Вычегжанина стала победительницей конкурса в номинации «Экология моей страны».Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Екатерина Вычегжанина стала победительницей конкурса в номинации «Экология моей страны».Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с победителями Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Среди тех, кто стал лауреатом проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» - студентка Кубанского государственного технологического университета Екатерина Вычегжанина. Краснодарская студентка представила проект в сфере вторичного использования продуктов утилизации и победила в номинации «Экология моей страны».

- Конкурс дал возможность рассказать о проекте на федеральном уровне. Конкурс - настоящее сообщество людей, любящих свою страну. В этом году уже во второй раз приму в нем участие со своим новым проектом, – рассказала Екатерина Вычегжанина.

В 2023 году Всероссийскому конкурсу «Моя страна – моя Россия» исполнилось 20 лет. Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».