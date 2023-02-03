Студентка из Краснодарского края приняла участие во встрече с Валентиной Матвиенко

Екатерина Вычегжанина стала победительницей конкурса в номинации «Экология моей страны».Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с победителями Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Среди тех, кто стал лауреатом проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» - студентка Кубанского государственного технологического университета Екатерина Вычегжанина. Краснодарская студентка представила проект в сфере вторичного использования продуктов утилизации и победила в номинации «Экология моей страны».

- Конкурс дал возможность рассказать о проекте на федеральном уровне. Конкурс - настоящее сообщество людей, любящих свою страну. В этом году уже во второй раз приму в нем участие со своим новым проектом, – рассказала Екатерина Вычегжанина.

В 2023 году Всероссийскому конкурсу «Моя страна – моя Россия» исполнилось 20 лет. Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».