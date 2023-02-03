Девятиклассники Краснодара во время «Урока цифры» узнали о метеопрогнозировании

Ребятам рассказали о профессии метеоролога. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Очередной «Урок цифры» провели для учеников 9 класса 25-й гимназии Краснодара. Школьникам рассказали о работе специалистов в области метеопрогнозирования и технологиях, которые предсказывают погоду.

- Задача урока - показать, что будущее создают те, кто не сузил знания до пары учебных дисциплин, и, например, информатика, математика, физика и география могут объединиться в одну профессию. В прогнозировании погоды задействованы разные специалистов, применяется много приборов, техники и современных технологий, - сказал ГКУ КК "Цифровая Кубань" Михаил Олефиренко.

Эксперты компании «Яндекс» подготовили видеолекцию, из которой ребята узнали об этапах создания прогноза, а затем закрепили полученные знания благодаря интерактивному тренажеру. С помощью онлайн-тестирования девятиклассники самостоятельно прошли все стадии - от сбора метеоданных до корректировки готового прогноза погоды. Некоторым ребятам дались задания повышенной сложности.