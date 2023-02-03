Жительница Лабинского района Агния Дорикова отметила вековой юбилей

Вековой юбилей отметила жительница Лабинского района. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вековой юбилей отметила жительница Лабинского района Агния Доровиков. Со знаменательной датой долгожительницу поздравил глава Лабинского района Владимир Забураев.

– В годы Великой Отечественной войны Агния Доровикова трудилась на благо Победы. Долгожительница вырастила двух дочерей, троих внуков, и, конечно же, у нее много правнуков. Мы благодарны людям, которые посвятили свою жизнь стране, внесли трудовой вклад в годы войны, развивали предприятия в мирное время. Желаю Агнии Васильевне крепкого здоровья и активного долголетия, – рассказал Владимир Забураев.

Агния Доровикова родилась 3 февраля 1923 года в Перми. Имеет звания ветерана труда и труженика тыла.