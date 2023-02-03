Детсад в станице Елизаветинской под Краснодаром откроется летом 2023 года

Детский сад в станице Елизаветинской Краснодара готов почти на 90 процентов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Детский сад в станице Елизаветинской готов на 90%. Строители заканчивают устанавливать двери, проводят внутреннюю отделку помещение и уже приступили к обустройству теневых навесов. Скоро в дошкольное упреждение начнут завозить технологическое оборудование.

— В Краснодаре — рекордные темпы социального строительства, так как город испытывает потребность в школах и детских садах. Детсад в Елизаветинской строят в рамках нацпроекта «Демография», — рассказал глава муниципального департамента строительства Иван Горобец.

Социальный объект участок площадью более 14 тыс. кв. м, из которых восемь тыс. кв. м - общая площадь здания. На первом этаже будут оборудованы восемь детских групп, прачечная, пищеблок и медицинский блок. На втором — также восемь групп, спортзал, кладовая спортинвентаря, музыкальный зал, инвентарная, кабинеты завхоза и психолога. Сад введут в эксплуатацию летом 2023 года.