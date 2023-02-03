На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника

Водооткачивающая техника будет работать всю ночь. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре после длительного дождя затопило более 10 городских улиц. Сотрудники администрации приняли заявки на откачку ливневых вод на улицах Российская, Бульвар строителей, Тенистая, Академика Королева и Комарова. Всего уже откачено 320 кубометров воды.

- За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС. По прогнозам синоптиков, осадки будут продолжаться до позднего вечера, - сообщили в администрации Краснодара.

На улицах Автомобильная, Парижская, Домбайская и Тополиная продолжают работать четыре единицы водооткачивающей техники. Еще 20 единиц спецтехники готовы приступить к ликвидации подтоплений в краевом центре. Также всю ночь будет дежурить аварийная бригада по содержанию городских насосных станций.