Что произошло за ночь 4 февраля в Краснодарском крае

На Кубани подполковника полиции, который сбил 60-летнего пешехода и скрылся, арестовали на два месяца. Полицейский заключен под стражу до 31 марта.

На Кубани в смерти семьи от угарного газа обвинили сотрудницу газовой службы. Женщина два года не проводила положенный технический контроль газового оборудования.

В Сочи вышедший на берег смерч разбил стекла в кафе и раскидал мебель. Горожане не ожидали таких разрушений от небольшого смерча.

В Анапе мужчина пытался передать взятку с помощью капель для глаз. Его арестовали.