Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 февраля 2023 5:25

Что произошло за ночь 4 февраля в Краснодарском крае

На Кубани подполковника полиции, который сбил 60-летнего пешехода и скрылся, арестовали на два месяца
Алексей ГУК

На Кубани подполковника полиции, который сбил 60-летнего пешехода и скрылся, арестовали на два месяца. Полицейский заключен под стражу до 31 марта.

На Кубани в смерти семьи от угарного газа обвинили сотрудницу газовой службы. Женщина два года не проводила положенный технический контроль газового оборудования.

В Сочи вышедший на берег смерч разбил стекла в кафе и раскидал мебель. Горожане не ожидали таких разрушений от небольшого смерча.

В Анапе мужчина пытался передать взятку с помощью капель для глаз. Его арестовали.