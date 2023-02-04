Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акция «Кубань против рака» пройдет в регионе. Она стартует в Белореченском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что местные жители получат возможность пройти осмотр у профильных специалистов из Краснодарского клинического онкодиспансера.

– Онкологи, помимо осмотра, сообщат пациентам о хронических заболеваниях, которые провоцируют возникновение злокачественных новообразований, – сказал главный врач Клинического онкологического №1 Роман Мурашко.

Также доктора дадут людям рекомендации по правильному питанию, диетам и образу жизни, а также напомнят о значимости регулярных осмотров.

Напомним, что основная задача акции «Кубань против рака» – своевременная диагностика и обнаружение заболеваний у жителей региона. Чтобы попасть на прием к специалистам, необходимо пройти регистрацию в местной больнице. Она находится на улице Толстого, 160 в Белореченске.