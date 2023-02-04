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Девять ярмарок выходного дня открылись в Краснодаре 4 февраля. Дополнительная торговая площадка появилась на улице Восточно-Кругликовской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Уже по традиции кубанские фермеры привезли в краевой центр большое количество меда. Также на прилавках остались овощи, фрукты, а также мясная и молочная продукции.

В субботу на ярмарки в Краснодар съехались 700 фермеров из 16 районов Кубани. Суммарно они привезли 90 тонн продуктов, созданных в регионе.

Добавим, что ярмарки работают семь часов – с 8:00 до 15:00.