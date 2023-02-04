Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как маршрутчик отказался везти школьницу- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после того, как маршрутчик высадил школьницу-инвалида без наличных в Краснодаре. О случившемся стало известно 30 января. Мама девочки рассказала все в местных пабликах.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в социальной сети информации. Также нужно будет представить доклад о его предварительных и окончательных результатах, - сообщили в пресс-службе СК России.

Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

На данный момент СУ СК России по Краснодарскому краю инициировало вопрос передачи материала проверки по данной ситуации из органов внутренних дел в свое производство.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Краснодаре водитель автобуса высадил девочку, которая ехала домой из коррекционной школы. Прокуратура проводит проверку.