На Кубани выявили 142 случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 142 случая COVID-19. Среди заболевших 91 женщина и 51 мужчина. Из них 14 – дети.

- В Краснодаре выявили 69 случаев. В Новороссийске заболели 10 человек. В Сочи – 6. В Мостовском и Абинском районах по 5 случаев коронавируса. В Тимашевском и Северском – по 4, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Геленджике, Новопокровском, Ейском, Славянском, Павловском, Крымском районах – по 3 зараженных. В Анапе, Армавире, Курганинском, Тихорецком, Красноармейском, Усть-Лабинском, Кущевском, Тбилисском районах – по 2 заболевших.

В Гулькевичском, Кореновском, Темрюкском, Каневском и Староминском районах – по одному новому пациенту.