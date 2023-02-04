Стартовали XVI Всероссийские соревнования на Кубок губернатора по легкой атлетике. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани накались XVI Всероссийские соревнования на Кубок губернатора по легкой атлетике. Торжественное открытие состоится в легкоатлетическом манеже «Олимпиец» Славянска-на-Кубани в 13:30.

- Спортсмены из 17 регионов страны поучаствуют в состязаниях, которые пройдут в 12 видах легкоатлетической программы. В их числе мастера спорта России, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта России. Все они занимают лидирующие позиции в стране и на международной арене, - сообщил заместитель губернатора Александр Власов.

Уточняется, что в этом году в числе участников всероссийских соревнований по легкой атлетике заявлено 80 кубанцев.

После завершения соревнований спортсменов, победителей и призеров в каждом виде программы наградят денежными призами, кубками, грамотами.