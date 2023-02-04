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НовостиОбщество4 февраля 2023 10:45

На Кубани открыли Год педагога и наставника

На 2023 год составили региональный план
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодарском крае открыли Год педагога и наставника. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае открыли Год педагога и наставника. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани открыли Год педагога и наставника. Мероприятие состоялось на площадке краевого Института развития образования. Министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева зачитала приветственный адрес губернатора Вениамина Кондратьева.

- В этом году вас ждет насыщенная программа краевых и федеральных мероприятий. Они помогут ярко проявить себя, повысить профессиональный уровень и приумножить свои достижения. Край, со своей стороны, продолжит создавать комфортные условия труда. Также поощрять за заслуги, помогать с приобретением жилья и привлекать в отрасль молодые кадры, - говорится в сообщении.

Уточняется, что на 2023 год составлен план с учетом предложений научно-педагогической общественности.

Всего в крае пройдет более 70 тематических событий. Это различные форумы, фестивали, конкурсы, семинары и научно-практические конференции. Также слеты и стратегические сессии, стажировки и круглые столы, чествования лучших работников отрасли.