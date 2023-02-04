На краевом собрании родителям девятиклассников рассказали о поступлении в колледжи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани родителям девятиклассников рассказали об особенностях поступления в колледжи. Краевое собрание прошло в онлайн-формате. Встреча объединила примерно 5 тысяч участников.

- Окончательно определиться с выбором предметов для сдачи экзаменов, а также написать заявление необходимо до 1 марта. Для получения аттестата девятиклассники должны сдать четыре экзамена. В них входят обязательные – это русский язык и математика, и два по выбору, - сообщила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Оксана Грушко.

Уточняется, что в ходе собрания руководители ведущих кубанских колледжей и техникумов представили свои учебные заведения. Они перечислили востребованные профессии и специальности и пригласили на дни открытых дверей.