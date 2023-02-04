Организатора полета на воздушном шаре, который рухнул на деревья в Сочи, отправили под арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организатора полета на воздушном шаре, который рухнул на деревья в Сочи, отправили под арест. Его обвинили в оказании услуг, который не отвечал безопасности жизни и здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК РФ.

Отмечается, что обвинения предъявлено двум мужчинам. 23-летнего подозреваемого отправили под домашний арест, а его 40-летнего партнера отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что несчастный случай произошел еще 21 января. Тогда воздушный шар с четырьмя пассажирами, включая двух малолетних детей, рухнул в горах Сочи. При этом пилот не имел прав на управление аэростатом и не обеспечил безопасность людей на борту.

Следователи уже завершили обыски домов и мест работу обвиняемых, а также назначили необходимые экспертизы.